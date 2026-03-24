Kim Jong-un, rieletto come presidente della commissione Affari di Stato, la più importante posizione del principale organo di guida politica del Paese, è stato accolto in Parlamento con una lunghissima standing ovation. L’Assemblea ha concluso lunedì la sua sessione di due giorni, approvando delle modifiche non specificate alla Costituzione. Nel suo discorso, il leader nordcoreano ha promesso di consolidare in modo irreversibile lo status del Paese come potenza nucleare, mantenendo anche una linea dura nei confronti della Corea del Sud, che ha definito lo Stato “più ostile”. Per Kim Jong-un si tratta del terzo mandato consecutivo a capo della commissione Affari di Stato. Il leader del regime ricopre anche il ruolo di segretario generale del Partito dei Lavoratori.