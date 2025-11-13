A Bucheon, circa 20 km a ovest di Seul, nella mattinata di oggi un camion ha travolto la folla presente a un mercato all’aperto, percorrendo diversi metri tra le bancarelle prima di fermarsi. I media coreani hanno riferito che due persone sono morte e altre 18 sono rimaste ferite nell’incidente.

Camion sulla folla in un mercato

Alcuni testimoni hanno raccontato agli investigatori che il camion ha fatto retromarcia per circa 28 metri, prima di avanzare per 150 metri investendo i pedoni lungo il percorso. L’autista, un uomo di 60 anni che secondo quanto stabilito dalle autorità non era sotto l’effetto di alcol o droghe, ha affermato che il suo veicolo ha avuto un malfunzionamento e di aver perso il controllo del mezzo per un’improvvisa accelerazione. Le forze dell’ordine stanno ora esaminando le riprese delle telecamere di sicurezza per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente. Sono state due le vittime dichiarate morte in ospedale, mentre 11 dei 18 feriti hanno riportato lesioni gravi.