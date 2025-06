Il senatore conservatore 39enne Miguel Uribe, candidato alle elezioni presidenziali colombiane di maggio 2026, durante un comizio che si è tenuto sabato scorso a Bogotà è stato raggiunto da tre colpi di pistola. Due lo hanno raggiunto alla testa, uno al ginocchio. Ora è ricoverato in ospedale in condizioni gravissime dopo aver subito due interventi chirurgici.

In un drammatico video si vede il politico 39enne che sta parlando quando si sentono numerosi spari. Altre immagini mostrano l’uomo, ormai privo di sensi e sanguinante, poggiato su un’auto bianca, mentre alcuni collaboratori tentano di prestargli i primi soccorsi.

Chi ha sparato al senatore Miguel Uribe

Il suo presunto aggressore è un 15enne che è stato arrestato in una via adiacente dopo una brevissima fuga. Le autorità colombiane, dopo l’arresto hanno reso noto che il ragazzo ha usato una pistola Glock calibro 9 mm acquistata negli Stati Uniti nel 2020. Le autorità stanno ora verificando il momento in cui la pistola è entrata in Colombia.

Le autorità colombiane stanno valutando tre ipotesi sui moventi. Il ministro della Difesa, Pedro Sánchez, ha spiegato alla stampa che “sono state valutate diverse ipotesi sul perché questo attacco sia stato compiuto” e che “nessuna di esse può essere determinata o smentita”. “Potremmo raggrupparle in tre grandi categorie: se sia stato direttamente un tentativo di liberarsi di Miguel Uribe Turbay, o perché è un politico e per tutto ciò che riguarda il suo partito, o se si sia trattato di un tentativo di destabilizzare l’esecutivo attraverso attacchi a membri che la pensano diversamente da questo governo”.

Le autorità hanno anche offerto una ricompensa di circa 750mila dollari per risalire ai mandanti dell’attentato, ed hanno avviato indagini su ampia scala.

Chi è Miguel Uribe

Uribe è membro di Centro democratico, il principale partito di opposizione al governo del presidente progressista Gustavo Petro. Il sentatore è considerato una delle voci più critiche di Petro ed è membro del Centro democratico, il principale partito di destra colombiano. Quest’ultimo è guidato dall’influente Álvaro Uribe, alla guida del Paese tra il 2002 e il 2010 (i due non hanno legami di parentela).

Miguel Uribe appartiene a una prestigiosa famiglia colombiana. Suo nonno, Julio César Turbay, un emigrato di origini libanesi, fu presidente della Repubblica tra il 1978 e il 1982. Sua madre era la nota giornalista Diana Turbay, rapita nel 1990 da un gruppo al soldo del famoso narcotrafficante Pablo Escobar e rimasta uccisa alcuni mesi dopo in un fallito tentativo di salvataggio.

Per Rubio “è colpa della retorica della sinistra”

Dure le parole di Marco Rubio. Commentando quanto accaduto, il segretario di Stato americano ha detto che i colpi sparati contro il senatore conservatore sono il “risultato della violenta retorica della sinistra proveniente dai più alti livelli del governo colombiano”. Chiamato in causa, l’attuale presidente progressista, Gustavo Petro, ha condannato “categoricamente ed energicamente l’attentato”, definendolo “un atto di violenza non solo contro l’integrità fisica del senatore, ma contro la democrazia, la libertà di pensiero e l’esercizio legittimo della politica in Colombia”.

Come sta ora il senatore

Le condizioni di Miguel Uribe si stanno nel frattempo complicando e sono “estremamente gravi”, secondo l’ultimo rapporto della clinica Fundación Santa Fe di Bogotá, dove è ricoverato. Il nosocomio ha reso noto che il paziente resta “in condizioni critiche e ha dato scarsa risposta agli interventi e alle cure mediche effettuate”. Le condizioni sono della “massima gravità, pertanto, la prognosi rimane riservata”, ha fatto sapere la clinica.

L’attentato ha intanto sconvolto la campagna elettorale delle presidenziali del 31 maggio 2026 in Colombia, che era appena iniziata. Tre candidati hanno infatti già cancellato la loro campagna elettorale. Si tratta dell’ex sindaca di Bogotà Claudia López dell’Alleanza Verde, di Gustavo Bolivar, una delle figure di sinistra più vicine al presidente colombiano Gustavo Petro e dell’ex ministro delle Tecnologie dell’informazione e delle Comunicazioni dell’attuale governo Mauricio Lizcano.