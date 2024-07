Crollo sulle Dolomiti, enorme scarica di sassi a Cima Dodici VIDEO

Nella serata del 29 luglio 2024, un’enorme caduta di sassi ha colpito Cima Dodici, sulle Dolomiti di Sesto, vicino a forcella Giralba, a 2.300 metri di altitudine. L’evento, avvenuto intorno alle 21:00, ha causato un’importante scarica di detriti lungo il ghiaione. Fortunatamente, non ci sono stati feriti o vittime, poiché il sentiero era deserto al momento dell’incidente. Il rifugio Comici-Zsigmondy, situato nelle vicinanze, ha osservato l’evento, ma non erano presenti escursionisti sul sentiero in quel momento.

Misure e controlli in corso

Attualmente, il sentiero è stato chiuso per motivi di sicurezza. La Provincia di Bolzano ha avviato un’operazione di monitoraggio aereo della zona con un elicottero per valutare l’estensione dei danni e i rischi residui. Questo intervento è cruciale per garantire la sicurezza della zona e per pianificare le necessarie operazioni di pulizia e ripristino.

Storia di cadute di sassi nelle Dolomiti di Sesto

L’incidente di ieri non è un caso isolato. Negli ultimi anni, la zona delle Dolomiti di Sesto ha registrato diversi eventi simili: