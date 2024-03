Dalla lite sulla chat delle mamme alla rissa fuori da scuola: il video

Lo scorso 14 marzo si è verificata una rissa con protagoniste delle mamme, davanti all’Istituto Comprensivo Scolastico “Virgilio 4”, situato in via Piero Gobetti, a Napoli. Urla, litigi, insulti e voci femminili hanno dominato la scena esterna dell’istituto per diverse ore, attirando l’attenzione anche dei media locali. Le immagini degli scontri tra le mamme sono ora disponibili: le violenze sono state catturate dalle telecamere di sorveglianza presenti sul luogo, e sono state prontamente acquisite anche dalle forze dell’ordine, che utilizzeranno tali prove per ricostruire gli eventi e risolvere la questione.

Rissa tra mamme fuori scuola a Napoli, cosa è successo

Inizialmente, la tensione si è manifestata con spintoni, seguiti da tirate di capelli. Poi, la situazione è degenerata con schiaffi, pugni e calci. Questi sono stati i momenti salienti della rissa tra mamme avvenuta all’esterno di una scuola a Napoli. La contesa è scoppiata a seguito di un litigio su un gruppo WhatsApp, che coinvolgeva le madri degli alunni della scuola. La scena è stata catturata da telecamere di sorveglianza e il video è stato diffuso dai carabinieri. Oltre alle violenze e alla confusione, le immagini mostrano chiaramente anche la presenza di bambini che assistevano alla rissa insieme ai loro genitori.

L’alterco è nato da una discussione sul gruppo WhatsApp utilizzato per coordinare varie attività, sia scolastiche che extra-scolastiche. Ciò che è iniziato come una disputa virtuale si è trasformato in un confronto fisico proprio fuori dalla scuola. Due mamme hanno dato il via alla lite, rapidamente seguite da altre donne. Sebbene sette donne in totale abbiano partecipato alla rissa, al momento dell’arrivo dei carabinieri si erano già tutte disperse. È stato grazie alle telecamere e al video che le forze dell’ordine sono riuscite a identificare e denunciare le donne coinvolte.