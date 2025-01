Era il 2017. “In molti dicono che Trump è il Silvio Berlusconi americano. La lusinga e le fa piacere?” chiedeva David Parenzo a Silvio Berlusconi. “No, né l’uno né l’altro – rispondeva Berlusconi -. Se ne dicono tante. Però di Trump le devo dire che mi piace molto, come piace a tantissimi uomini e donne, Melania. Per la sua bellezza, per il suo stile e anche per il suo fascino”.