Erano le 3,51 in Italia, le 5 e 51 a Mosca del 24 febbraio del 2022 quando Vladimir Putin mandò in onda sulla televisione russa un suo discorso registrato (qui il video) per annunciare l’inizio di quella che lui ha sempre chiamato “operazione speciale” in Ucraina: “Ho preso la decisione di un’operazione militare. Chiunque cerchi di interferire con noi, e peggio di creare minacce per il nostro Paese, il nostro popolo, deve sapere che la risposta della Russia sarà immediata e vi porterà a conseguenze come non le avete mai sperimentate nella storia. Cari compagni, i vostri padri, nonni e antenati non hanno combattuto per la Madrepatria affinché i neonazisti prendessero il potere in Ucraina. Avete giurato fedeltà al popolo ucraino e non alla giunta che deruba e tartassa il suo stesso popolo. Non seguite i suoi ordini criminali”.