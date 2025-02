Sembra passata un’eternita. In realtà sono passati solo sette mesi. Era il luglio del 2024 quando l’allora presidente statunitense Joe Biden si presentò in conferenza stampa con il collega ucraino, Volodymyr Zelensky.

“L’ho già detto in passato. La Russia non prevarrà in questa guerra. Lo farà invece l’Ucraina e noi faremo ogni singolo passo in questa direzione. Questo è quello che diciamo forte e chiaro”. Poi la gaffe nell’introdurre il presidente ucraino: “Ladies and gentleman, president Putin”. Biden poi cercò di tamponare l’errore: “President Putin? Noi vogliamo battare il presidente Putin. President Zelensky”.