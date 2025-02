Era il 2020 quando, furioso per le modifiche al testo apportate da Morgan, Bugo decise di abbandonare il palco. Tra i due cantanti – che avevano deciso di partecipare insieme al Festival – c’erano state già scintille durante le prove e alla fine Morgan aveva iniziato a cantare la loro canzone (“Sincero”) con un testo modificato per l’occasione. Una ripicca verso il collega. Sentite le parole, Bugo allora scese dal palco. I due alla fine furono squalificati. E, come ovvio, la loro performance è passata alla storia.