Era il 23 febbraio del 1995, la seconda serata della quarantacinquesima edizione del Festival di Sanremo, quando un uomo salì su una balaustra del teatro Ariston e minacciò di gettarsi di sotto. L’uomo era Giuseppe Pagano, un bolognese di 38 anni disoccupato. Il conduttore di quel Festival, Pippo Baudo, iniziò a parlare con l’aspirante suicida, prima a distanza, poi avvicinandosi con cautela. “Qual è il motivo?”, chiese andando verso di lui. “Sono disperato”, replicò lui. Baudo poi raggiunse l’uomo e lo rassicurò: “Ti aiuterò, te lo prometto. Vieni qui, non ti faccio arrestare. Vieni, ti do la mia parola”. E così il disoccupato tornò sui suoi passi e abbacciò Baudo. Per la gioia del Teatro e dell’Italia intera. Solo più tardi, qualcuno mise in dubbio la veridicità di quel che accadde. Fu tutto organizzato per fare audience?