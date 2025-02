Era il Sanremo del 1983 quando Vasco Rossi durante l’esecuzione di Vita spericolata decise di lasciare all’improvviso il palco per protestare contro il playback. E così per qualche secondo la canzone registrata continuò ad andare avanti mentre ormai il rocker aveva già abbandonato il palco.

“Sanremo – ha raccontato qualche tempo fa Vasco Rossi alla Stampa – a quei tempi durava 3 giorni, le canzoni si ascoltavano una volta sola, due se arrivavi in finale. La più semplice colpiva. Io ero lì per farmi notare, per dare uno schiaffo a questo mondo imbalsamato”.