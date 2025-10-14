All’aeroporto internazionale Dallas-Fort Worth, in Texas, una comune e tranquilla operazione di rifornimento è rapidamente degenerata, scatenando il caos sulla pista di atterraggio. Come si vede in un video diffuso online, e già virale, un dipendente stava effettuando un rifornimento a un aereo della American Eagle. Improvvisamente, però, ha perso il controllo del tubo che si è staccato spruzzando una grande quantità di liquido infiammabile sulla fusoliera, sulla pista e anche sul volto dell’operatore.

Maxi fuoriuscita di carburante

Per fortuna l’emergenza è stata rapidamente contenuta e la perdita di carburante, seppur massiccia, è stata messa sotto controllo, evitando così conseguenze più gravi. Al momento non è ancora chiaro se l’incidente sia stato causato da un errore umano o da un guasto meccanico. Le autorità aeroportuali hanno avviato un’indagine.