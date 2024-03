Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha interrotto l’intervista di Matteo Politano a Sky, portandosi via il giocatore in diretta tv e ammonendo il conduttore: “Lui con te non può parlare”. Una scena che è andata in onda alla vigilia della partita di Champions Barcellona-Napoli (questa sera ore 21) e a una settimana di distanza della sfuriata contro Dazn.

Dopo aver fatto sapere che i suoi tesserati non parleranno più con Dazn, si è scagliato anche contro Sky. L’ultimo episodio è avvenuto alla vigilia di Barcellona-Napoli. Durante l’intervista di Matteo Politano con l’emittente televisiva, De Laurentiis si è avvicinato al calciatore e l’ha interrotto: “Con loro non ci devi parlare”, ha detto visibilmente contrariato, mentre spintonava via Politano. “Come con noi non può parlare?”, risponde il giornalista. Il patron azzurro ha continuato a inveire contro gli operatori, arrivando anche a spintonare il cameraman. Dopo l’episodio, è arrivata la dura risposta di Sky. “Chi fa le interviste di Sky Sport lo decide Sky Sport – dice il direttore Federico Ferri con un post su X -. Senza parole per quello che è successo al nostro giornalista, e al nostro cameraman: lo condanno senza altri commenti. Una cosa è certa: andiamo avanti come sempre, con professionalità, rigore, credibilità. Ed educazione”.

Secondo quanto ha scritto stamane Tuttosport, De Laurentiis avrebbe voluto che ad intervistare il suo giocatore fosse Gianluca Di Marzio – per via del suo legame con la città – e non Ugolini, nato a Roma, e dunque non adatto.