Fabrizio Corona è tornato a far parlare di sé, stavolta in occasione delle nuove indagini sul delitto di Garlasco. L’ex re dei paparazzi si è presentato a Pavia, dove erano previsti gli interrogatori di Alberto Stasi e Andrea Sempio, portando con sé tensione e dichiarazioni esplosive. Alla stampa ha lanciato un attacco diretto: “Non è come il 2006 che sono venuto qui per fare pubblicità, ieri ho pubblicato sul mio programma di informazione tutta la verità sul caso, evidentemente non sapete fare il vostro lavoro. Ve lo insegno io”.

Corona ha poi aggiunto dettagli sulle sue indagini personali, sottolineando che l’attuale accelerazione del caso è frutto del suo lavoro investigativo: “Vi chiedete perché questa accelerazione? Una persona ha fatto per tre anni delle investigazioni abusive, cosa significa, che ha riscontrato dopo tre anni di indagini chi sono i veri colpevoli, che non è Stasi ma sono almeno quattro”.

Ha infine puntato il dito contro la giustizia, secondo lui frenata da limiti formali: “Voi sapete che le prove carpite illegalmente non si possono utilizzare ai fini della giustizia – dice – Sempio è indagato da sei anni. Il procuratore lo sa che è colpevole perché ha le prove ma non può utilizzarle”.