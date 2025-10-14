L’attrice Diane Keaton, scomparsa di recente all’età di 79 anni, nel suo ultimo post su Instagram aveva pubblicato un video in compagnia del suo amato cane Reggie. È nota la passione dell’attrice per gli animali e in particolare per il suo golden retriever, al quale dedicava molti video sui social. Sono in molti a ricordare i momenti in cui Diane Keaton passeggiava con Reggie per le strade di Brentwood, a Los Angeles.

“Cantate sempre al vostro cane”

Fra i tanti momenti trascorsi con Reggie e poi raccontati sui social, uno in particolare sembra cogliere alla perfezione l’amore che Diane Keaton provava per Reggie. In un video, infatti, l’attrice consiglia di “non dimenticare mai di cantare al proprio cane”. Nel filmato la si vede inginocchiata di fronte a Reggie mentre si esibisce sulle note della canzone “How Deep Is The Ocean” di Diana Krall.

Reggie era arrivata nella sua vita nel 2020, come lei stessa aveva raccontato in un video pieno di entusiasmo pubblicato su Instagram: “Questo è il mio nuovo cane, Reggie!!! È mezza cavallo o mezza cane? Forse è pazza! La amo!”.