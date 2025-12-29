In questi giorni New York sta affrontando la nevicata più intensa degli ultimi quattro anni a causa di una forte tempesta invernale di origine artica che ha ricoperto gran parte del nord-est degli Stati Uniti. Secondo quanto riportato dal National Weather Service, in alcune zone dello Stato gli accumuli di neve hanno raggiunto i 19 centimetri, mentre a Manhattan, e più precisamente a Central Park, sono stati misurati 11 centimetri, il livello più alto dal 2022.

Dichiarato lo stato di emergenza

A seguito della recente tempesta di neve, le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza in oltre la metà delle contee di New York, così come in New Jersey. La forte nevicata ha interessato anche il Connecticut, dove sono stati raggiunti i 23 centimetri di neve. Disagi diffusi soprattutto negli aeroporti: sabato 27 dicembre oltre 900 voli sono stati cancellati negli aeroporti JFK e LaGuardia di New York, mentre oltre 8mila collegamenti hanno subito ritardi in tutto il Paese.