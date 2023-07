Dilano van ‘t Hoff, il pilota 18enne muore in un incidente in F3 a Spa VIDEO

Il giovane pilota olandese Dilano van ‘t Hoff, 18 anni, ha perso la vita in seguito a un incidente avvenuto nel corso dell’ultimo giro della gara di Spa-Francorchamps, valida per la quarta tappa del campionato di Formula 3 regionale europea.

Dilano van ‘t Hoff, la prima ricostruzoine

Van ‘t Hoff, come si vede nel filmato, si è scontrato con un’altra vettura sotto il diluvio ed è rimasto fermo in mezzo alla pista, in pieno rettilineo Kemmel.

Il pilota è poi stato successivamente centrato in pieno da un’auto che arrivava alle sue spalle. È stato recuperato dalla vettura incosciente ed è stato trasportato subito al centro medico, poi trasferito d’urgenza in ospedale, ma per il 18enne non c’era più nulla da fare.