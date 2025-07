Donald Trump bara a golf? Sembrerebbe di sì stando ad un video diffuso su X in queste ore e girato a nel resort che il presidente Usa ha a Turnberry in Scozia. La partita “incriminata” è stata giocata prima di concludere l’accordo sui dazi con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.Trump si è cimentato sui green del percorso e nel mirino è finito uno dei caddie (coloro che a golf portano la sacca con le mazze ndr) di Trump.

Trump working hard to bring down grocery prices pic.twitter.com/6qeYX9uFGe — PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) July 27, 2025

Il presidente è al volante di una golf car: ad un certo punto si ferma per prepararsi a sferrare il prossimo colpo e la pallina finisce nell’erba alta o nella sabbia. A questo punto entra in gioco il caddie che agevola la partita presidenziale lasciando cadere, con gesto disinvolto, una pallina in una posizione più agevole. Trump scende dal veicolo e si prepara a giocare senza battere ciglio.