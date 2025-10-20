Nuova bufera su Donald Trump dopo la pubblicazione, sui suoi profili social, di un video generato con l’intelligenza artificiale. Il filmato mostra l’ex presidente a bordo di un jet da combattimento con la scritta “King Trump” mentre lancia escrementi sui manifestanti del movimento “No Kings”. Tra le figure colpite appare anche una somigliante all’influencer progressista Harry Sisson, che ha reagito su X scrivendo: “Un giornalista potrebbe chiedere a Trump perché ha pubblicato un video in cui mi depone la cacca addosso? Sarebbe fantastico, grazie”. Il vicepresidente JD Vance ha replicato ironicamente: “Glielo chiederò per te, Harry”.