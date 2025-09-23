Donald Trump parla all’assemblea generale dell’Onu e il teleprompter, il gobbo elettrico, va subito fuori uso. Il presidente degli Stati Uniti, nel suo intervento di oggi, martedì 23 settembre, decide a questo punto di parlare leggendo direttamente il discorso dai suoi fogli.

President Trump begins @UN General Assembly Address: “I don’t mind making this speech without a teleprompter, because the teleprompter is not working…Whoever’s operating this teleprompter is in big trouble.” pic.twitter.com/01t80AL9de — CSPAN (@cspan) September 23, 2025

“Non fa niente, terrò questo discorso senza teleprompter. Perchè il teleprompter non funziona”, dice Trump guardandosi intorno e lanciando sguardi di fuoco ed anche una risatina delle sue. Poi la minaccia: “Sono felicissimo di essere qui con voi, parlerò col cuore. Posso solo dire che chi sta gestendo questo teleprompter è in grossi guai…”.