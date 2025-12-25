Donald Trump aggiunge ai ritratti dei presidenti americani in mostra nella cosiddetta “Presidential Walk of Fame” delle targhe con le sue opinioni personali.

Sotto al ritratto di Joe Biden, il presidente ha affisso una targa in cui lo chiama “Sleepy Joe”e lo definisce il “peggiore presidente della storia americana”. Il ritratto di Obama è accompagnato da una targa in cui “Barak Hussein Obama” è definito una delle “figure politiche più divisive”. Ronald Reagan invece è lodato, con Trump che si dice un “suo fan”.