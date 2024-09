Donald Trump vende delle monete d’argento (dal valore di 30 dollari) a 100. Quando si dice il senso degli affati

Donald Trump sta vendendo delle monete d’argento con il suo volto a cento dollari l’una.

“Le Trump Coins – racconta fiero lo stesso Trump sui social – sono state progettate da me e coniate proprio qui negli Stati Uniti. Questa bellissima moneta in edizione limitata commemora il nostro movimento, la nostra lotta per la libertà, la prosperità e la nostra volontà di rimettere l’America al primo posto”.

Qualche fondamentale dettaglio sparso: il fronte della moneta raffigura il volto di Trump, il retro invece mostra la Casa Bianca.

Tutto bello. D’altronde, chi non vorrebbe una moneta d’argento con il volto di Donald Trump da aggiungere ad altre cianfrusaglie di propaganda sparse come le Trump sneackers da 299 dollari o le Bibbie firmate direttamente dall’ex presidente da 60?

Piccolo dettaglio: secondo Fortune, il valore delle monete, calcolando l’argento utilizzato, sarebbe di 30 dollari. Quando si dice il senso degli affari.

Hello everyone! I have something incredible to share today, as we are introducing the launch of our Official Trump Coins! The ONLY OFFICIAL coin designed by me—and proudly minted here in the U.S.A. The President Donald J. Trump First Edition Silver Medallion will be available… pic.twitter.com/9SP1PaLOTh

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 21, 2024