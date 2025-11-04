Lunedì mattina, in piazza Gae Aulenti a Milano, una donna di 43 anni, Anna Laura Valsecchi, è stata accoltellata da un uomo che è poi fuggito. La donna è stata colpita di spalle mentre stava camminando. È stata poi trasportata al vicino ospedale di Niguarda, dove è stata operata: le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita. Le immediate ricerche dei carabinieri, coordinati dal pm Cristina Ria, hanno portato nella serata di ieri a individuare il sospettato in un albergo di Milano. Si tratta di Vincenzo Lanni, 59 anni, che già nel 2015 era stato arrestato per aver accoltellato in strada due pensionati nella Bergamasca.

L’uomo, incensurato e in cura per problemi psichiatrici, aveva spiegato al magistrato di avere tentato di ucciderli come reazione al profondo stato di frustrazione che provava per la sua vita, che giudicava fallimentare. Lanni era stato dichiarato parzialmente incapace di intendere e di volere e condannato nel 2016 a otto anni di carcere, più altri tre da scontare in una struttura psichiatrica. Secondo quanto si apprende, di recente era stato allontanato dalla comunità che lo ospitava per motivi che sono in corso di accertamento. I carabinieri hanno poi diffuso il video dell’aggressione di lunedì mattina, recuperando le immagini dal sistema di videosorveglianza di piazza Gae Aulenti.

Il video dell’aggressione

Nel video si vede chiaramente l’uomo, con un sacchetto in mano e a volto scoperto, avvicinarsi di spalle alla vittima, Anna Laura Valsecchi. L’uomo raggiunge la donna ignara, le sferra una coltellata con forza al fianco e si allontana, mentre lei si volta incredula, senza essersi nemmeno resa conto di quello che è successo.

I carabinieri hanno individuato e arrestato l’aggressore per tentato omicidio dopo una decina di ore di ricerche, in base anche alle immagini delle telecamere di sorveglianza. È stato trovato in possesso dei capi di abbigliamento corrispondenti a quelli indossati nel corso dell’aggressione. Da una prima ricostruzione, non sono emersi collegamenti tra la vittima e l’aggressore.