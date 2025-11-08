Una donna è stata legata a un palo dai vicini, che l’hanno accusata di tentata rapina. L’episodio è accaduto ad Atlixco, città nello stato messicano di Puebla. Le autorità locali sono intervenute per impedire ulteriori violenze contro la presunta ladra e l’hanno poi portata in procura. Questo episodio riaccende il dibattito sull’insicurezza e i linciaggi in Messico, come si legge sul portale EjeCentral, che ha condiviso il filmato via social. Sotto il video non mancano i commenti di chi approva l’operato dei cittadini, che si sono fatti giustizia da soli: “Che buono, questo merita”, scrive un’utente. Ma non la pensano ovviamente tutti così: “Questo è sbagliato…dobbiamo esaminare qual è il problema di quella donna e trovare una soluzione…questa è un’opzione migliore”.

