Downburst a Conegliano, la tempesta con pioggia e grandine: danni e interruzione di corrente VIDEO

L’Italia è attualmente spaccata in due, con condizioni meteorologiche drasticamente diverse tra il Nord e il Sud del paese. Mentre al Centro e al Sud si registrano temperature che sfiorano i 40 gradi Celsius, al Nord, e in particolare in Veneto, si stanno verificando forti precipitazioni e fenomeni meteorologici violenti.

Violento temporale a Conegliano

Nella serata di domenica 28 luglio, Conegliano, in provincia di Treviso, è stata colpita da un violento temporale che ha causato numerosi danni. Il fenomeno meteorologico è stato accompagnato da un downburst, una potente raffica di vento discendente che ha avuto effetti devastanti. Gli alberi sono stati sradicati, i tetti delle abitazioni danneggiati e numerosi cittadini hanno subito interruzioni di corrente e guasti alle linee telefoniche.

Cos’è il Downburst

Il downburst, spesso confuso con i tornadi per i danni simili che provoca, ha una genesi diversa. Si tratta di venti molto forti che scendono verticalmente da un temporale e si diffondono rapidamente una volta che raggiungono il suolo. Questi venti possono causare danni estesi alle strutture, agli impianti elettrici e ai veicoli, risultando particolarmente distruttivi per la loro intensità e velocità di diffusione. La situazione di emergenza in Veneto dimostra l’importanza di prepararsi a tali eventi e di adottare misure preventive per ridurre i danni e garantire la sicurezza delle persone.