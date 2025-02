A “Dritto e Rovescio” il giovane architetto Leonardo Di Chiara presenta la sua casa mobile di 9 metri quadrati in cui vive da circa 7 anni. “La casa – spiega Di Chiara – è lo spazio in cui sono in questo momento. È di soli 9 metri quadri, la misura minima per una camera singola in Italia. Io, come architetto, ho voluto dimostrare che si può fare ben di più: una vera e propria casa”.

“Come vedete – continua – si configura come uno spazio completamente vuoto dove poi, all’interno di questi pannelli, si va a scoprire un po’ tutta la casa”. Dalla prima anta esce un angolo cottura: “Qui c’è la cucina che misura 1 metro e 20. Si cucina veramente ci sono la cappa, l’induzione e il lavandino”. “Sì, ma dopo che ha cucinato dove si mette a mangiare? Sul letto?”, chiede il conduttore Paolo Del Debbio. Il ragazzo, a quel punto, comincia a togliere una lastra di legno e a tirare giù una piccola anta con cui forma un tavolino. “Tutti gli arredi si aprono e si trasformano, permettendo anche di ospitare amici”.