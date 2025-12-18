Jannik Sinner è a Dubai per preparare la stagione tennistica. Tra un allenamento e l’altro, però, il fuoriclasse, attualmente numero 2 del ranking Atp, ha deciso di concedersi alcuni momenti di relax mettendosi alla prova sul green in una partita di golf disputata insieme suoi due allenatori, Simone Vagnozzi e Darren Cahill.

Il video di Sinner che gioca a golf

Il coach australiano ha poi pubblicato sui social un estratto della partita e alcuni momenti salienti, tra cui il video del perfetto “drive” di Sinner. Dopo il colpo, il campione di Wimbledon si rivolge all’allenatore con un sorriso e un dito sulla tempia, come a dire: “È tutta una questione di testa”.