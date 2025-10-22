Nella serata di martedì 21 ottobre, a Dublino, sono andate in scena le violente proteste anti-immigrazione nei pressi di un hotel che ospita richiedenti asilo. La protesta è stata scatenata da un caso di violenza sessuale ai danni di una bambina di dieci anni, avvenuto lunedì nella zona dell’albergo. Un 26enne, che si è scoperto vivere proprio in quel centro che ospita richiedenti asilo, è stato fermato ed è comparso in tribunale in relazione alla vicenda. Alla manifestazione hanno partecipato oltre 2mila persone, ma solo una piccola parte di loro avrebbe partecipato agli scontri con la polizia, che ha poi arrestato sei persone.

Il video degli scontri

Durante gli scontri, i manifestanti hanno lanciato mattoni, pietre, petardi e fuochi d’artificio contro le forze dell’ordine, che hanno poi utilizzato gli idranti nel tentativo di far disperdere la folla. Un agente di polizia è rimasto ferito. “Le azioni di questa sera possono essere descritte solo come atti di teppismo. Si è trattato di una folla intenzionata a compiere atti di violenza”, ha dichiarato il commissario Justin Kelly. Stando al racconto delle persone scese in piazza, gli stranieri avrebbero aumentato la criminalità e peggiorato la crisi abitativa attualmente corso nel Paese.