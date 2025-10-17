Ace Frehley, co-fondatore e chitarrista solista della leggendaria rock band Kiss, è morto all’età di 74 anni. A darne la notizia della scomparsa è stata la famiglia: “Siamo completamente devastati e addolorati. Nei suoi ultimi momenti, abbiamo avuto la fortuna di poterlo riempire di parole, pensieri, preghiere e intenzioni amorevoli, premurose e pacifiche mentre lasciava questa terra. Conserviamo gelosamente i suoi ricordi più belli, le sue risate e celebriamo la sua forza e la gentilezza che ha donato agli altri. La portata della sua scomparsa è di proporzioni epiche e va oltre ogni comprensione. Riflettendo su tutti i suoi incredibili successi nella vita, il ricordo di Ace continuerà a vivere per sempre”. Lo scorso settembre, Frehley era stato costretto ad annullare un concerto a causa di una caduta nella sua abitazione di Morristown, in New Jersey.

“Un soldato del rock”

Oltra alla famiglia, anche altri compagni della band come Paul Stanley e Gene Simmons hanno voluto lasciare una dichiarzione riguardo alla scomparsa di Frehley: “Siamo devastati dalla scomparsa di Ace. È stato un soldato del rock essenziale e insostituibile durante alcuni dei capitoli più formativi e fondativi della band e della sua storia”.

Ace, membro della Rock and Roll Hall of Fame, si ispirava a Jimi Hendrix, Buddy Guy, Jeff Beck, e a gruppi come i Rolling Stones, i Led Zeppelin e gli Who, iniziando a suonare in alcune band da adolescente senza mai aver preso lezioni di chitarra. Si era unito ai cofondatori dei Kiss Paul Stanley, Gene Simmons e Peter Criss alla fine del 1972, rimanendo in formazione nei periodi più significativi per la band. Ha poi lasciato i Kiss nel 1982 per intraprendere una carriera da solista. Con la band originale, però, ha dato vita, nel 1996, a un tour di reunion di grande successo, rimanendo nella band fino al 2002. Frehley, così come tutti gli altri membri dei Kiss, si è fatto notare per le movenze estremamente accentuate e per il trucco (bianco e argentato) con cui decorava il suo viso. I suoi riff di chitarra melodici, molto riconoscibili, hanno fatto la fortuna della band, che in quel glorioso decennio ha pubblicato 11 dischi di enorme successo.