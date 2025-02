Ed Sheeran stava tranquillamente suonando e cantando in strada in India quando sono arrivati gli agenti di polizia che gli hanno staccato il microfono tra le proteste di chi stava assistendo alla performance improvvisata.

Il fatto è avvenuto la scorsa domenica a Bangalore in India. La popstar britannica, impegnata in tour nel paese asiatico, dopo il fatto ha postato in Rete una dichiarazione nella quale ha affermato di aver ottenuto un regolare permesso per suonare in strada. Di parere opposto le autorità locali che hanno dichiarato di aver respinto la richiesta dell’artista, accusandolo quindi di essersi esibito abusivamente.