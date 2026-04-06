Chanchal è un’elefantessa diventata famosa sui social per essere stata interamente dipinta di rosa durante un servizio fotografico. L’animale di 65 anni, lo scorso febbraio è morto esattamente cinque mesi dopo gli scatti realizzati dalla fotografa russa Julia Buruleva che lo ritraevano con sopra una modella anch’essa dipinta di rosa.

Il decesso è avvenuto a Jaipur in India. Le immagini avevano scatenato l’ira degli animalisti che avevano parlato non di arte ma di “puro abuso animale”. A difendere la fotografa era sceso però in campo anche il proprietario dell’animale Shadik Khan che aveva spiegato che su Chanchal era stato usato il gulaal, una polvere organica innocua. La Buruleva aveva spiegato cosa è questa polvere: “Per chiunque sia preoccupato per l’elefante: abbiamo usato vernice organica, prodotta localmente, lo stesso tipo che i locali usano per i festival, quindi era assolutamente sicura per l’animale”. Il proprietario aveva poi aggiunto che “il colore è stato lavato via entro 10 minuti per garantire ulteriormente la sicurezza dell’elefante”. In loro difesa si era schierato anche Ballu Khan, il presidente del comitato Hathi Gaon, un villaggio che in India ospita molti elefanti, confermando che “gli elefanti sono stati decorati e dipinti in vari festival, ma con gulaal e non con vernice plastica.

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Le autorità, malgrado le rassicurazioni del proprietario che ha parlato di un decesso legato all’età, hanno deciso di avviare un’indagine per stabilire le ragioni della morte del pachiderma. Le organizzazioni per la tutela degli animali chiedono intanto regole più severe. Al momento, i rapporti citati dai media locali riferiscono che “le autorità non hanno trovato alcun legame tra il servizio fotografico e la morte dell’elefante” ma l’inchiesta resta aperta per verificare il pieno rispetto delle norme sul benessere animale e per capire se Chanchal, un elefante comunque anziano, sia stato sottoposto a troppo stress.