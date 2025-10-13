Sabato 11 ottobre, ad Huntington Beach in California, si è sfiorata la tragedia. Un elicottero è precipitato finendo su una fila di palme, rimanendo poi in bilico su un edificio. L’incidente è avvenuto durante un popolare raduno di auto ed elicotteri di lusso nei pressi di una delle spiagge più popolari della California.

Il video dello schianto

Sui social sono subito apparsi diversi video girati dai partecipanti all’evento e dai bagnanti. Nelle immagini si vede l’elicottero scendere verso la strada prima di precipitare all’improvviso.

Sono cinque le persone rimaste ferite nell’incidente: i due occupanti del velivolo e tre persone che si trovavano a terra. Le autorità locali hanno avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incidente e stabilire se ci siano state anomalie tecniche.