Elisa è una giovane 20enne americana che ha pubblicato un video su Tik Tok in cui si lamenta di lavorare 40 ore a settimana solo per pagare l’affitto. Il tema è spinoso, trasversale dato che interessa tutto il mondo.

Elisa e lo sfogo su Tik Tok: “Lavoro solo per pagare l’affitto”

La giovane racconta di guadagnare 2000 dollari e di spenderne 1650 per pagare l’affitto. La giovane, nel filmato ripreso da X, si dice “esausta del troppo lavoro”.

“Perché devo lavorare 40 ore a settimana solo per pagare un posto dove dormire?”, dice quasi in lacrime la ragazza in un video che ha raggiunto migliaia di visualizzazioni. “Sono stanca e non ho tempo di godermi la vita. Lavoro e basta, non ho tempo per nient’altro. Esco dal lavoro alle 5:30, torno a casa e sono così stanca che rimando a fine settimana qualsiasi cosa debba fare. Preferirei essere povera e infelice, ma almeno avrei tempo”.

Elisa, i commenti al suo video

Il video è stato raggiunto da tantissimi commenti dopo essere stato visto migliaia di volte. Tra chi commenta c’è chi si dice solidale con la giovane e chi l’accusa di non conoscere la parola “sacrificio”.