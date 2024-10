Eminem presto sarà nonno. La figlia 28enne Hailie Jade aspetta un bebè. Il rapper lo ha annunciato con un video uscito insieme al videocllip del brano Temporary incluso nell’ultimo album pubblicato dal rapper, The Death of Slim Shady (Coup De Grâce). La canzone, uscita di recente è dedicata proprio alla figlia nata dall’unione del rapper con Kimberly Anne Scott. Nel videoclip, diffuso solo in queste ore, Eminem racconta tutto l’amore che prova per la sua Haille Jade. Nel video vengono mostrate diverse immagini dell’infanzia della giovane.

Il matrimonio della figlia di Eminem, ora l’annuncio della gravidanza

La figlia, lo scorso maggio si è sposata con Evan McClintock ed Eminem non ha nascosto le lacrime dopo aver visto la figlia con l’abito da sposa. Ora il rapper che di nome fa Marshall Bruce Mathers, ha ricevuto la notizia che presto diventerà nonno.

L’annuncio della gravidanza, come detto è avvenuto con un video in cui si vede la giovane Hailie Jade consegnare al suo papà una maglietta con la scritta “Grandpa”, ossia “Nonno”, e l’immagine della prima ecografia. Eminem reagisce mostrando la sua faccia incredula e felice. Eminem conclude la clip con un messaggio che dimostra tutto l’amore per Hailie Jade: “Non importa quanti anni passino, dentro il mio cuore ci sarà sempre la bambina che ama e ha bisogno del suo papà”. A seguire il video in cui la figlia di Eminem annuncia al rapper che presto sarà nonno e il video di Temporary.