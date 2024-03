Esplosione in un ristorante in Cina, enorme palla di fuoco distrugge auto e palazzi VIDEO

E’ di due morti e oltre 20 feriti il bilancio di un’esplosione causata da una fuga di gas avvenuta in un ristorante in Cina questa mattina nella città di Sanhe, a circa 50 chilometri a est di Pechino, nella provincia dell’Hebei. Come riporta la Bbc la potente deflagrazione ha creato uno scenario di guerra, con edifici e auto gravemente danneggiati nel raggio di decine di metri dalla friggitoria dove è avvenuta la fuga di gas. Diverse persone sono state soccorse e portate in ospedale. I video sulla piattaforma Weibo, la versione cinese di X, hanno mostrato una grande palla di fuoco arancione sopra il luogo della deflagrazione, seguita da spessi pennacchi di fumo grigio. Le facciate degli edifici vicini sono state distrutte e numerose auto dilaniate. L’Ufficio per la gestione delle emergenze della città di Sanhe ha inviato una squadra investigativa sul posto che chiarire le cause dell’incidente.