A Monaco di Baviera l’Oktoberfest resterà chiuso per motivi di sicurezza, dopo una “minaccia legata a esplosivi” definita dal sindaco Dieter Reiter “concreta e verificata”. La polizia di Monaco di Baviera ha infatti rinvenuto una lettera contenente una minaccia contro l’Oktoberfest. Il festival potrebbe quindi rimanere chiuso tutto il giorno, mentre la Bild riporta le parole del sindaco che collega la chiusura all’esplosione di questa mattina nella zona nord della città. La polizia ha annunciato che sta indagando anche su un possibile collegamento con Antifa. Un testo intitolato “Antifa significa attacco” è stato pubblicato questa mattina sul sito web di estrema sinistra indymedia.org.

Perquisizioni in corso

Nel testo pubblicato da Antifa, e riportato dalla Bild, si legge: “Nelle prime ore del mattino, abbiamo incendiato diverse auto di lusso nella zona nord di Monaco e fatto visite a domicilio. Inoltre, la passeggiata mattutina di un fascista non è finita particolarmente bene”. Un portavoce della polizia ha affermato che le autorità erano a conoscenza della situazione e, come per tutte le altre piste, stavano indagando su un possibile collegamento.

“Sono in corso operazioni di perquisizione nelle aree ad accesso limitato intorno al luogo della festa”, ha comunicato la polizia su X, invitando i dipendenti ad abbandonare l’area. La chiusura è scattata dopo le esplosioni avvenute questa mattina in un’abitazione della città. La polizia ha dichiarato di indagare “in tutte le direzioni”, verificando possibili collegamenti con altri luoghi di Monaco. La polizia locale ha confermato che una persona è morta in seguito a un incendio doloso in un edificio residenziale, mentre un’altra persona risulta scomparsa. Nell’edificio colpito sono stati rinvenuti ordigni esplosivi.