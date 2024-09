Fabrizio Corona e la lite in discoteca: “Vado con le vostre donne…”. L’Italia sprofondata VIDEO

Ospite in una discoteca di Montecatini Terme, siamo in provincia di Pistoia, preso in giro con qualche coro (“Scemo, scemo…”) Fabrizio Corona, 50 anni, non ha preso benissimo la situazione e ha un po’ attaccato il pubblico: “Il primo che sento dire scemo, vengo e gli faccio una faccia così davanti a tutti”. E ancora: “E poi magari mi faccio anche le vostre fidanzate che hanno trent’anni in meno. Che non hanno mai visto un uomo vero”. Ma a 50 anni davvero Corona ha ancora voglia, primo, di andare in discoteca e, secondo, di mettersi a discutere e competere con qualche ragazzino? Contento lui, pagato, contenti loro, che pagano. E dall’Italia profonda, anzi sprofondata, questo è tutto. Almeno per oggi.