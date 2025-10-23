Pochi giorni fa, su un volo da Lima a Tarapoto, in Perù, una famiglia è riuscita a far salire di nascosto un criceto sull’aereo, aggirando così i controlli di sicurezza dell’aeroporto. A pochi minuti dal decollo, però, la situazione è sfuggita di mano quando il piccolo animale è riuscito a fuggire, girovagando indisturbato sull’aereo.

Criceto in fuga

In un video registrato da uno dei passeggeri si vede l’equipaggio mentre cerca disperatamente di rintracciare il criceto sotto i vari sedili del velivolo, in un clima alquanto surreale e piuttosto comico. Il tutto è stato poi impreziosito da un annuncio che informava i passeggeri della “perquisizione” a bordo, invitandoli alla pazienza e alla comprensione. Alla fine, però, la fuga del piccolo animale ha portato a un ritardo imprevisto di almeno due ore.