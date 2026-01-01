Federica Brignone è tornata in pista a Courmayeur. La campionessa azzurra ha infatti ripreso gli allenamenti portando avanti il suo programma di recupero dopo il grave infortunio del 3 aprile in Val di Fassa ai Campionati Italiani. A causa della caduta, Brignone aveva riportato la frattura del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra. L’obiettivo della campionessa azzurra è quello di presentarsi in forma per le Olimpiadi di Milano-Cortina, che la vedranno anche come protagonista nella veste di portabandiera azzurra.