L’eurodeputato ed ex generale della Folgore Roberto Vannacci è stato ospite di Pulp Podcast, il podcast condotto da Fedez e Mr. Marra.

Il video completo con l’intervista, durata in tutto un’ora e mezza, andrà in onda oggi, lunedì 9 diembre, alle 14:00. I due conduttori hanno però anticipato, sui social, una parte della puntata. Si tratta della parte più saliente, quella in cui Fedez offre una canna a Vannacci.

Nel corso dell’episodio, Fedez prima offre, poi fuma “una canna” (non è dato sapere se si tratti davvero di una canna o di qualcos’altro). Il tutto sotto lo sguardo sorpreso del politico, che rifiuta l’offerta del conduttore sorridendo, come a voler far vedere al pubblico che è stato al gioco. “Che cos’è? Un sigaro?” chiede Vannacci incuriosito. Ma Fedez nega: “No, è una canna! Un blunt con dell’erba”. “Noo”, è la replica dell’eurodeputato della Lega.

Nell’intervista, Vannacci commenta anche il linguaggio e i testi della musica rap: “Mi sembra quasi un vantarsi di molte cose proibite, quasi per farne un vanto”, spiega il politico. Fedez non è d’accordo e replica: “È quella la figata, generale”, conferma il rapper.

Cosa aveva detto Fedez alla Zanzara

Nei giorni scorsi, durante una diretta de La Zanzara, Fedez aveva elogiato lo stile comunicativo di Vannacci, paragonandolo a quello di Elly Schlein, la segretaria del Pd: “Schlein non attecchisce, chi la voterebbe oggi oggettivamente? Comunicativamente Vannacci è dieci spanne sopra, se la mangia”, aveva detto Fedez al conduttore Giuseppe Cruciani.

Dopo queste parole, Vannacci e il rapper si sono fatti riprendere insieme. E Fedez, su Instagram, ha promesso “un’ora e mezza di acceso ma rispettoso dibattito a prova di subdoli disinformatori e decontestualizzatori professionisti”.