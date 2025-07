Felix Baumgartner, paracadutista e base jumper austriaco, è morto a Porto Sant’Elpidio (Fermo) durante un volo in parapendio. Colto da un malore, ha perso il controllo del mezzo ed è precipitato nella piscina di una struttura ricettiva. Baumgartner, 56 anni, è stato una leggenda vivente nel mondo degli sport estremi. È diventato celebre in tutto il mondo per imprese che hanno sfidato le leggi della fisica e i limiti umani. Era noto per la sua costante ricerca di nuove sfide, spesso al limite dell’impossibile. Coniugava abilità tecnica, coraggio e un desiderio incessante di esplorare i confini del volo umano, guadagnandosi il rispetto e l’ammirazione di appassionati e professionisti in tutto il mondo.

Il salto dalla stratosfera

Senza dubbio, la più grande e leggendaria impresa di Baumgartner è quella del 2012, quando il base umper austriaco si è lanciato da un’altezza di quasi 39mila metri, atterrando in New Mexico dopo aver superato la velocità del suono e viaggiato a 1137 chilometri orari. In quell’occasione, infatti, ha stabilito tre primati mondiali, tra cui il primo uomo a superare la barriera del suono in caduta libera, senza ausilio di mezzi motorizzati.

L’impresa è stata possibile dopo anni di preparazione, sistemando ogni piccolo dettaglio e attendendo anche le condizioni meteo più favorevoli. Per questo ci sono stati due lanci di prova ad altezze differenti, prima di quello definitivo che ha reso questa impresa assolutamente irripetibile. “Vorrei che vedeste quello che vedo io”, aveva dichiarato Baumgartner prima della leggendaria impresa. L’evento ha catturato l’attenzione di otto milioni di spettatori collegati su YouTube, trasformando l’impresa in un fenomeno globale.