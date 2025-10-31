Nei giorni scorsi, sulla leggendaria Tail of the Dragon, il celebre tratto che collega il Tennessee alla Carolina del Nord, negli Stati Uniti, una Ferrari 458 Spider da 200mila euro si è schiantata contro un camion. Secondo quanto riportato da Carscoops, l’auto stava affrontando un tornante quando ha sottosterzato, invadendo la corsia opposta e colpendo in pieno il camion che procedeva in senso contrario.

Il video dello schianto

Questo particolare tratto di strada, caratterizzato dalla presenza di 318 curve in 18 km, è noto per per la sua pericolosità. Tuttavia, ogni anno il percorso attira migliaia di appassionati di guida sportiva, ai quali però, come in questo caso, non è concesso alcun errore, seppur minimo. Nell’incidente, per fortuna privo di feriti o conseguenze ben più gravi, l’avantreno della Ferrari si è praticamente disintegrato, con il cerchio anteriore sinistro strappato via dalla sospensione.