Come annunciato nei giorni precedenti, oggi il super tifone Fung-wong si è abbattuto sulle Filippine colpendo in particolar modo la parte nord-occidentale del Paese. Sono oltre un milione le persone evacuate, mentre si contano almeno due morti causati dalla violenza del tifone, noto localmente con il nome di Uwan. Cresce la paura tra la popolazione, già terrorizzata solo pochi giorni fa da un altro tifone, Kalmaegi, che si era abbattuto sull’arcipelago provocando almeno 224 morti e ingenti danni.

Il video del tifone Fung-wong

Nella giornata di oggi, si è registrato il violento impatto del tifone nella provincia di Aurora, con raffiche di vento che soffiano fra i 185 e i 230 Km/h, accompagnate da forti acquazzoni. Si prevedono almeno 200 millimetri di pioggia. Una persona è annegata per le inondazioni nella provincia orientale di Catanduanes, dove le mareggiate hanno travolto le strade lungo la costa. Un’altra, invece, è morta nella città di Catbalogan, nella provincia orientale di Samar, per il crollo della propria casa.

Secondo gli esperti, il cambiamento climatico sta rendendo gli eventi meteorologici estremi più frequenti, più letali e più distruttivi. Gli oceani più caldi consentono infatti ai tifoni di intensificarsi più rapidamente, mentre le temperature complessivamente più elevate portano a un’atmosfera più umida e quindi a precipitazioni più intense.