Sta facendo il giro del web un video registrato a Taiwan da un istruttore subacqueo che ha ripreso un esemplare di pesce remo. L’istruttore che ha incontrato questa specie di pesce, ha spiegato che è la prima volta che lo vede in oltre dieci anni di immersioni. Si tratta infatti di una tipologia di pesce che normalmente vive le profondità marine al di sotto dei mille metri.

Pesce remo e la leggenda che preveda i terremoti

La sua emersione, secondo una credenza popolare, è sinonimo di sventura: terremoti, tsunami o, più in generale, eventi sismici. Ma sembra non esserci nessuna correlazione tra gli eventi sismici e le apparizioni del pesce.

Il tutto nasce dal folklore giapponese dove è conosciuto come Ryugu no Tsukai, o Messaggero del Palazzo del Dio del Mare. Il sismologo Yoshiaki Orihara in un articolo del 2019 pubblicato sul Bulletin of the Seismological Society of America afferma che “non si può certo confermare l’associazione tra i due fenomeni”.

L’ipotesi più veritiera

Le apparizioni tra l’altro sembrerebbero collegate con il riscaldamento del mare. Uno studio del 2018 ha trovato una correlazione tra gli avvistamenti di pesci remo e gli anni di El Niño, quando l’acqua dell’Oceano Pacifico equatoriale centrale e orientale è molto più calda del solito.