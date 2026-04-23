Durante un concerto in Finlandia il direttore d’orchestra britannico Matthew Halls ha urtato per sbaglio un violino Guadagnini dal valore di quasi 1 milione di dollari mentre dirigeva un brano del compositore Max Bruch. Lo strumento, nelle mani della solista Elina Vähälä, è volato in aria per poi precipitare sul palco tra lo stupore generale. L’incidente ha costretto l’orchestra a interrompere il concerto. Vähälä ha poi raccolto il violino, lo ha controllato e ha ripreso a suonare. “Il violino è miracolosamente e perfettamente intatto: nessuna crepa, neppure un graffio. Si è semplicemente riaperta una giuntura già incollata in precedenza, un intervento di manutenzione ordinaria. Abbiamo avuto molta fortuna”, ha dichiarato la violinista.