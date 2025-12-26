L’esperto di immersioni Spencer Slate si è tuffato anche quest’anno nella calde acque della Florida. Slate, mantenendo viva una tradizione che va avanti da oltre 35 anni, ha compiuto la sua immersione vestito da Babbo Natale, con tanto di elfi in costume al suo seguito e una sirena in versione natalizia. Poco dopo il tuffo, l’esperto di immersioni si è trovato circondato da banchi di pesci, incontrando anche una murena verde di grandi dimensioni e perfino uno squalo. Questa particolare usanza, ovvero l’annuale immersione subacquea di Babbo Natale, coincide quest’anno con il 35° anniversario del Florida Keys National Marine Sanctuary, concepito per proteggere l’unica barriera corallina vivente del Nord America e le acque che circondano l’arcipelago.