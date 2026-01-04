Sui social è diventato virale il video di un conducente di una Corvette che ha perso il controllo della propria auto schiantandosi contro un’abitazione a grande velocità. L’incidente, ripreso dalle telecamere di sicurezza, è avvenuto lo scorso 24 dicembre a Palmetto Bay, in Florida. Nel video si sente il motore dell’auto che accelera e quello degli pneumatici che stridono sull’asfalto. La Corvette è poi finita per schiantarsi nel giardino di una casa.

La Corvette si schianta contro un’abitazione: il video

Il proprietario dell’abitazione ha poi dichiarato: “Non ha rispettato lo stop e si è schiantato contro casa mia”. L’uomo ha poi raccontato ai media locali che solo pochi istanti prima dello schianto i suoi tre figli stavano giocando all’aperto, proprio nel punto in cui è avvenuto l’incidente. “Li avevo appena portati dentro e ci stavamo preparando per fare la doccia per andare a un evento familiare, quando abbiamo sentito un boato tremendo”, ha riferito il proprietario di casa. Stando a quanto dichiarato dallo sceriffo, il conducente della Corvette e il passeggero avrebbero riportato solo ferite lievi.