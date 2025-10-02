Le telecamere a bordo della Oxygono, una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, hanno documentato in diretta l’arrivo di una nave militare che ha circondato il natante, poco prima dell’abbordaggio da parte di uomini armati in divisa. Le immagini, trasmesse in streaming dagli attivisti, sono state improvvisamente interrotte da un messaggio che confermava l’intercettazione da parte delle Forze di Difesa israeliane.

L’episodio è avvenuto nella tarda serata di mercoledì 1 ottobre, quando la Flotilla era in navigazione verso la Striscia di Gaza. Secondo quanto dichiarato dal coordinamento degli attivisti, ben 13 imbarcazioni della missione sono state bloccate dalla Marina israeliana mentre tentavano di avvicinarsi al territorio palestinese assediato.