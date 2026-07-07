Intorno alle 7 di questa mattina un bus urbano è finito fuori dalla carreggiata sulla strada provinciale che collega Maranola alla frazione di Castellonorato, nel Comune di Formia, nel sud della provincia di Latina, ribaltandosi nella scarpata sottostante. Inutili i soccorsi per uno dei passeggeri, mentre altre persone che erano a bordo sono state trasportate all’ospedale Dono Svizzero di Formia, fortunatamente in condizioni molto meno gravi.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i carabinieri, la polizia stradale, la polizia locale e i vigili del fuoco. A causare l’incidente, secondo le prime indiscrezioni, potrebbe essere stato un malore accusato dal conducente del bus.