Almeno sette esplosioni e il sorvolo di aerei a bassa quota sono stati uditi intorno alle 2 di notte a Caracas, riferisce Reuters, mentre dalle autorità venezuelane e statunitensi non sono arrivati commenti.

Un italiano residente in Venezuela racconta all’ANSA: “Ho sentito un boato fortissimo che mi ha buttato giù dal letto”, indicando come colpiti Miraflores, Fuerte Tiuna, il ministero della Difesa, La Carlota e il porto di La Guaira.

Secondo un giornalista ANSA, esplosioni e incendi hanno interessato diverse aree militari dell’area metropolitana, dal quartiere 23 de Enero all’Accademia militare di Mamo, fino agli aeroporti di La Carlota e Higuerote.